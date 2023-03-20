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НовостиПроисшествия20 марта 2023 7:30

На дороге в Воронежской области иномарка протаранила ВАЗ и столб

Водитель попал в больницу
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В 22.30 19 марта на улице Октябрьская села Лозовое Верхнемамонского района 48-летний местный житель на автомобиле «Шкода Октавия» не справился с управлением. Машина съехала с дороги, протаранила стоящий ВАЗ-21214, а затем еще и опору линии электропередач.

Водитель иномарки в результате ДТП получил телесные повреждения. С места аварии его забрала в больницу «скорая».

По факту ДТП полицейские организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.