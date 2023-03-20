На дороге в Воронежской области иномарка протаранила ВАЗ и столб

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В 22.30 19 марта на улице Октябрьская села Лозовое Верхнемамонского района 48-летний местный житель на автомобиле «Шкода Октавия» не справился с управлением. Машина съехала с дороги, протаранила стоящий ВАЗ-21214, а затем еще и опору линии электропередач.

Водитель иномарки в результате ДТП получил телесные повреждения. С места аварии его забрала в больницу «скорая».

По факту ДТП полицейские организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.