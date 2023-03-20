В Воронеже на этой неделе потеплеет до +13

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Наступившая неделя в Воронеже начнется довольно прохладной погодой. В понедельник днем ожидается не выше 5 градусов тепла. Будет пасмурно, но без осадков.

На два градуса теплее будет дневная температура 21 марта. А в ночь на вторник столбик термометра покажет около трех с плюсом.

Зато со среды весна громко заявит о своих правах. 22 марта потеплеет до +11 и среди туч покажется солнце.

Еще теплее – до 13 градусов – ожидается в четверг и пятницу. Но в последний рабочий день недели на небо вернутся облака. А в субботу и воскресенье зарядят сильные дожди. В выходные синоптики обещают понижение температуры с 13 до 8 градусов тепла.

В общем, погода капризна, как и полагается весенней погоде.