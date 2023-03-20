В Воронежском заповеднике прошли десятые Песковские чтения

Фото с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

Десятые Песковские чтения, которые прошли в Воронежском заповеднике 18 марта, по традиции, собрали множество гостей – друзей Василия Михайловича, его последователей и поклонников таланта.

В этом году у заповедника сразу несколько юбилеев. Кроме Песковских чтений, это – 100-летие со дня основания заповедника и 10 лет с момента образования музея Пескова.

- Чтений разных проходит немало. И на каждых проявляется характер того человека, которому они посвящены. На Песковских чтениях на первом месте - душевность. И в этом их своеобразие и неповторимость, - поделилась своими впечатлениями от встречи Людмила Сёмина председатель клуба ветеранов «Комсомольской правды».

Директор музея Пескова Наталия Хлызова составила по песковским публикациям за 60 лет в журналистике газетную летопись заповедника. Здесь и рассказ про установленный ею факт посещения Петром Первым местного Толшевского Спасо-Преображенского монастыря и научно подтвержденная биография проросшего из желудя в 1602 году заповедного дуба, и факта зарождения в 1949 году на земле заповедника научно-анималистической кинодокументалистики режиссером Александром Згуриди. Узнали гости и историю самого громкого в заповедной сфере судебного дела о гибели участника охоты от случайного рикошета пули егеря. Спасти мужчину от тюрьмы помогли выступления в «Комсомолке» Василия Пескова.

Свое творчество на Песковских чтениях представили самые юные последователи журналиста, публициста, писателя и фотокора – ребята из ансамбля Тресвятской школы имени Василия Пескова.