В Воронеже пройдет концертное исполнение оперы Рахманинова «Олеко»

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22 марта в музыкальном колледже прозвучит концертное исполнение одноактной оперы Сергея Рахманинова «Алеко» (либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина «Цыганы»). Масштабный проект представят в программе фестиваля «От Ростроповичей к современности», который проходит до 7 апреля в колледже.

В постановке примут участие ведущий солист театра оперы и балета Игорь Горностаев, выпускники колледжа имени Ростроповичей: Евгений Стариков, Илья Хардиков, Анна Кононенко, Юлия Банникова и хор колледжа под руководством Ирины Лещевой. Концертмейстеры: Ирина Орлова и Ирина Ясменко. Комментарий перед исполнением -Бронислава Табачникова. Начало в 19.00. 12+