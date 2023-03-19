Слабовидящие дети посетили в Воронежском цирке программу с тифлокомментированием

фото Воронежского цирка

18 марта в Воронежском цирке прошло необычное представление. Шоу «Счастливый билет» посетили незрячие и слабовидящие дети. Особенности программы ребята познали благодаря системе тифлокомментирования. Детвора через наушники слушала, что происходит в манеже – аттракционы и номера с животными ребятам описывал профессиональный тифлокомменатор.

Представление с тифлокомментированием прошло в рамках социального проекта «Цирк на ощупь» компании «Росгосцирк». Организовать посещение цирковой программы незрячими детьми помогла Воронежская библиотека для слепых.

- Задача проекта - сделать удивительный мир цирка доступным для незрячих и слабовидящих людей, в частности детей, а также увеличивать доступность к культурной жизни города и региона в целом для людей с особенностью здоровья, - отметил и.о. директора Воронежского цирка Сергей Блохин.