У Благовещенского храма собралась очередь из воронежцев, желающих поклониться поясу Богородицы

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18 марта Первомайский сквер заполонили сотни воронежцев. Жители столицы Черноземья встали в гигантскую очередь, чтобы приложиться к известной христианской святыне - частице Пояса Пресвятой Богородицы. По поверью, он дарует радости материнства, избавляя женщин от бесплодия.

Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь. По преданию, Дева Мария сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила. С IV века святыня находилась в Константинополе, заключенная в золотой ковчег с царской печатью. В X столетии Пояс, уже прославленный чудесами, был разделен на части. Одна из них хранится на Афоне, в Ватопедском монастыре. Ковчег с одной из частей с 2011 года находится на вечном хранении в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга, именно отсюда святыню привезли в Воронеж - в Благовещенский кафедральный собор.

В Воронеже Пояс пробудет до 22 марта. А 23-го ковчег перевезут в Знаменский кафедральный собор Борисоглебска (ул. 40 лет октября, 35а) - там можно будет приложиться к святыне с 7.00 до 14.00.