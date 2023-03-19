Жительница Воронежа заложила квартиру и машину, чтобы взять 2,8 млн кредита и перевести мошенникам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

61-летняя жительница Воронежа стала жертвой аферистов. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что ей в течение 10 суток звонили неизвестные с мобильных телефонов.

Сначала мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что работник банка сообщил ему о мошенниках, которые пытаются оформить кредит на ее имя. Затем позвонил, якобы, начальник службы безопасности банка и рассказал, какие операции необходимо провести, чтобы обезопасить свой счет. Чтобы предотвратить незаконное оформление долговых обязательств, женщине необходимо было как можно скорее самой взять кредит на ту же сумму, которую запрашивают мошенники по ее паспортным данным. Полученные кредитные средства жительницу Воронежа попросили перечислить на несколько «спецсчетов», которые указал звонивший. Дама перевела мошенникам 2,8 млн рублей, причем, чтобы взять кредит для погашения несуществующего, женщина заложила однокомнатную квартиру и автомобиль. А аферисты, естественно, сразу после получения денег перестали выходить на связь.

За минувшие сутки в полицию с заявлениями на мошеннические действия обратились 17 жителей Воронежской области. Потерпевшие в общей сложности лишились около шести миллионов рублей.