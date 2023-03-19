Гандбольный клуб «Воронеж» разгромил ростовчан

Сегодня, 19 марта, наши гандболисты проведут повторный матч с ростовчанами. Начало игры в 12:30. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 18 марта, в спортивном центре «Гран-При» состоялся первый матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд между местным «Воронежем» и ростовским «ДГТУ-Лидером». Один из фаворитов турнира принимал аутсайдера. К счастью, подопечные Алексея Доронкина как следует настроились на игру, и уже к перерыву предрешили ее исход (20:11). Они не сбавили оборотов и во втором тайме, добившись самого крупного домашнего успеха в этом календарном году – 38:22.

В ТОП-3 результативных игроков воронежского клуба накануне вошли – Руфат Мухтаров (восемь очков), Роман Бубен и Никита Филев (по четыре).

После этой победы «Воронеж» с 33 очками занимает второе место. В тройку лидеров входят – дубль «Чеховских медведей» (35) и волгоградский «Каустик» (31). Правда, по потерянным очкам лидируют воронежцы. Они провели на три игры меньше, чем подмосковный клуб. Теперь сегодня, 19 марта, наши гандболисты проведут повторный матч с ростовчанами. Начало игры в 12:30.