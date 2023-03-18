Дмитрий Пятибратов: «Это не футболисты «Сочи» были слабы, а наши игроки были сильны»

Дмитрий Пятибратов: «Вышли на матч с пониманием, что у нас нет другого пути, кроме победы». Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

После разгрома «Сочи» - 3:0 главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итоги матча:

- Матч нам удался, достаточно грамотно действовали в обороне, не дали сопернику много атаковать. До этой игры пропускали много необязательных мячей, сегодня этого не допустили. Особо порадовала реализация моментов. В атаке мы играли достаточно умно, не было суеты, спешки, принимали правильные решения. Абсолютно заслуженная победа. Мы с хорошим настроением будем готовиться к следующему матчу. Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Это те люди, которые реально помогают нам зарабатывать очки. Им огромное спасибо от команды и от меня лично.

- Что было самым сложным в подготовке к игре?

- Наш клуб никогда не прячется за обстоятельства. У нас есть обойма игроков, мы хорошо знаем их возможности. Сегодня некоторые ребята играли на непривычных позициях, но мы с честью справились со сложной ситуацией. У нас разноплановое нападение. Хызыр Аппаев – это скорость, Женя Марков в другой футбол играет. Но у обоих большое индивидуальное мастерство.

- «Факел» в первой половине сезона славился своим исполнением стандартов. Продолжаете над ними активно работать?

- У нас есть несколько вариантов розыгрышей «стандартов», но конкретно в этой игре они у нас не получились. Мы тренируемся на искусственном поле. Смена грунта, расстояний на «поляне» иногда мешает делать точные передачи.

- В паузе на игры сборной планируете какой-нибудь товарищеский матч?

- Да, 25 или 26 марта сыграет с нашей молодежной командой.

- Определились с голкипером на следующий матч?

- К Свинову по нынешней игре не может быть претензий, правда, к нему и мяч сегодня долетал нечасто. Тем не менее, если не случится форс-мажора, в матче с ЦСКА на поле выйдет Илья.

- Как настраивали игроков на второй тайм?

- Ребята понимают: если вышли удерживать счет, заработаем неприятности. На этот раз был настрой – побеждать. Кстати, не скажу, что «Сочи» - слабый клуб. Это, напомню, серебряный призер прошлого чемпионата. На сборе в Турции они нам четыре мяча отгрузили. Но мы поменяли тактику, и это, видимо, стало для них сюрпризом. Считаю, что не игроки «Сочи» плохо выглядели, а, напротив, наши футболисты сыграли сильно. Выходили на матч с пониманием, что у нас нет другого пути, кроме победы. Поэтому все и собрались перед матчем у скамейки – и основа, и запас, и тренеры. Я не знал, что ребята об этом договорились. Это говорит о том, что у них большое сердце.

- Как оцените перформанс болельщиков перед матчем (на Восточной трибуне появился огромная эмблема «Факела)?

- Часто в этом сезоне зрители болели лучше, чем мы играли. Сегодня мы, к счастью, сумели соответствовать «крутости» наших поклонников. У нас лучшие болельщики в стране. Особо ценно, что, когда мы оступаемся, нам вслед не летят камни. Люди любят нас, мы стараемся отвечать им своей любовью.

- Как сумел так быстро восстановиться после травмы в матче с «Торпедо» Брахими?

- Изначально повреждение не казалось таким уж страшным. Мохаммед надел ортез, много занимался с тренером по физподготовке, плавал в бассейне. Через три дня он сказал мне: «Тренер, я буду готов к первому матчу после перерыва». Он может играть еще лучше, пока идет адаптация. В целом мы его действиями на поле, как и Редой Рабеи, довольны.

- Что с Сергеем Божиным?

- Он должен начать заниматься в общей группе через семь-восемь дней.

- Как вам поле?

- Оно не мешало играть. А вообще настоящие мастера не должны кивать на состояние газона, они обязаны показывать хорошую игру в любых условиях. Тем более, что поле после сильного дождя подготовили нормально. Благодарен людям, которые за ним ухаживают.