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НовостиОбщество18 марта 2023 11:55

Под Воронежем автоинспекторы починили водителю двигатель прямо на дороге

И объяснили ему, как проехать на станцию техобслуживания
Юрий КОЗЛОВ
Инспекторы ГИБДД показали себя классными автослесарями.

Инспекторы ГИБДД показали себя классными автослесарями.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

По-человечески отнеслись к проблемам водителя иномарки двое автоинспекторов. Майор Константин Кириллов и младший лейтенант Александр Татаринцев патрулировали участок дороги Курск-Саратов. На ее 275 километре в Новоусманском районе увидели на обочине «Фольксваген-Пассат».

Водитель рассказал полицейским, что у него заклинило стартер, и он поэтому не может запустить двигатель. Инспекторы смогли привести стартер в рабочее состояние прямо на месте, где он «полетел». А потом сотрудники ДПС рассказали водителю, где находится ближайшая станция техобслуживания, чтобы там сделать уже более основательный ремонт.

Мужчина поблагодарил полицейских за помощь и поехал на станцию.