Часть домов Советского района Воронежа осталась без воды

Специалисты «РВК-Воронеж» работают на месте аварии. Фото: с телеграм-канала управы Советского района.

В субботу, 18 марта, в 9.50 в микрорайоне Тенистый у дома № 6 на улице Росистой прорвалась труба водопровода диаметром 100 миллиметров. В результате без воды остались жители не только улицы, где случилась авария, но еще и трех: Родной, Проточной и Садового кольца.

В «РВК-Воронеж» сообщили, что специалисты уже добрались до места ЧП и занимаются ремонтом трубы. Предположительно, прорыв устранят к 14 часам. Обычно в таких случаях воду дают не позже 1,5 часов после ликвидации аварии. То есть, во всех частных домах четырех улиц, подпавших под отключение, она должна появиться примерно к 15.30.