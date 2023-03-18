В Воронеже девочка и волонтеры спали трех котят, выброшенных на мусорку

Котята чудом остались живы. Фото: кадр с видео

В Воронеже на мусорку выбросили трех котят. Малышей засунули в пакет и положили возле контейнера. Котятам не дала погибнуть девочка. Она шла домой мимо мусорки и услышала писк. Поняла, что он доносится из пакета. Заглянула туда и увидела котят.

Девочка рассказала о маленьких бедолагах маме. Та посоветовала позвонить волонтерам, защищающим животных.

- Как только мы узнали о котятах, срочно стали искать для них кормящую кошку, - рассказала зоозащитник Татьяна Муравлева. – Потом долго переживали, подойдет ли им новая мама. Выдохнули мы только ночью, когда кошка приняла приемышей.

Нерадивым хозяевам напоминают, что по закону они не должны допускать появления у своих домашних питомцев нежелательного потомства. А если уж малыши все-таки появились, посмотрите им в глаза, прежде чем выбрасывать. Может, передумаете…