Коронавирус в Воронежской области на утро 18 марта: заболели еще 495 человек

В больницы Воронежской области по-прежнему привозят немало людей с ковидными осложнениями. Фото: Иван МАКЕЕВ

Продолжает сохраняться неприятный баланс – за сутки в Воронежской области заболевают коронавирусом гораздо больше людей, чем выздоравливают.

На утро 18 марта заразились еще 495 человек, при этом 33 из них госпитализированы. На начало дня 17 марта были примерно такие же цифры – 494 заболевших, 37 из них попали в медицинские стационары. Всего за время пандемии заразились коронавирусом уже 486,5 тысяч наших земляков.

Выздоровели за сутки гораздо меньше – 312 человек. На утро 17 марта, правда, закрывших ковидный больничный было и того меньше – всего 205. Пока победили коронавирус с начала эпидемии 474 843 жителя Воронежской области.

С другой стороны, радует то, что уже несколько суток подряд никто не умирает от осложнений этой опасной болезни.