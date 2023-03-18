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НовостиОбщество18 марта 2023 6:57

В Воронеже за 7,5 миллионов рублей разработают проект реконструкции парка Патриотов и набережной Авиастроителей

Уже начали поиск подрядчика
Юрий КОЗЛОВ
В парке планируют сделать новые детские площадки.

В парке планируют сделать новые детские площадки.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В воронежской мэрии объявили о начале поиска подрядчика на разработку документов проекта по обновлению парка Патриотов, который окружает Музей-диораму, и части набережной Авиастроителей напротив него. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин. Начальная цена торгов – 7,5 миллионов рублей.

Появится и современная спортивная зона.

Появится и современная спортивная зона.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

За эту сумму подрядчик должен будет предусмотреть в проекте четыре зоны: входную, выставочную, рекреационную и мемориальную, площадки для массовых и военно-патриотических мероприятий, а также для тихого и активного отдыха. Также нужно запланировать обновление фонарей, водопровода и канализации, а также установку системы видеонаблюдения. Особое внимание надо уделить озеленению: при сохранении существующих деревьев стоит задача высадить новые, а также создать цветники и газоны.

Для пешеходов собираются сделать необычные дорожки.

Для пешеходов собираются сделать необычные дорожки.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Так будет выглядеть обновленный парк Патриотов сверху.

Так будет выглядеть обновленный парк Патриотов сверху.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, власти отказались от планов сделать подземный переход под Ленинским проспектом у парка Патриотов.