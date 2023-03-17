Газовики прокомментировали отключение ресурса в многоэтажке Воронежа

Фото из архива "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Газовики прокомментировали отключения в многоэтажке № 16/5 по улице Семилукской в Воронеже. Ранее жители дома сообщили, что с 14 марта остались без ресурса. Причиной ограничений стало то, что специалисты не смогли проверить оборудование в нескольких квартирах.

В пресс-службе «Газпром газораспределение Воронеж» подтвердили, что во вторник, 14 числа, сотрудники компании проводили техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО). Об этом они заранее предупредили обслуживающую дом управляющую компанию - «Городской Сервис Центр». А также за десять дней и три дня на подъездах разместили соответствующие объявления.

- После завершения работ, при проведении контрольной опрессовки внутриподъездных газопроводов мастера выявили падение давления. Это указывало на негерметичность ВДГО и невозможность пуска газа потребителям в полном объеме. Для устранения неполадок и полного возобновления газоснабжения требуется доступ к оборудованию всех квартир. На 20 часов 16 марта без ресурса оставались 40 из 150 квартир, - сообщили в «Газпром газораспределение Воронеж».

Также пресс-служба компании пояснила, что по договору с УК и согласно приказу Министерства строительства и ЖКХ, именно управляющая компания обязана обеспечивать в любое время суток беспрепятственный доступ в помещения, где размещено внутридомовое газовое оборудование.

- В УК «Городской Сервис Центр» направлено письмо о предоставлении доступа к оборудованию, а в адрес Государственной жилищной инспекции предоставлена информация о невозможности возобновления газоснабжения квартир дома, - заключили газовики.