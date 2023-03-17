Зампред Сбера Станислав Кузнецов рассказал студентам Черноземья о главных киберугрозах нашего времени

Её слушателями стали студенты и преподаватели ведущих образовательных учреждений региона, а в формате видеосвязи к мероприятию подключились и вузы других чернозёмных регионов — Липецкой, Курской, Белгородской, Орловской и Тамбовской областей. В результате общая аудитория лекции превысила 3 500 человек.

Как отметил Станислав Кузнецов, в силу разных причин в открытом пространстве находится очень много персональной информации, которая может попасть в руки преступников. Поэтому вопросы кибербезопасности и управления рисками сегодня выходят на передний план. При этом, подчеркнул Станислав Кузнецов, 90% населения хотя бы раз сталкивались с телефонными мошенниками. Поэтому, простые знания о киберпространстве и инструментах, которыми пользуются современные преступники, позволяют безопасно пользоваться интернетом, защищать себя, в том числе от хищения персональных данных.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы провели небольшой любопытный эксперимент: 180 студентам Воронежского госуниверситета накануне нашей встречи были разосланы фишинговые ссылки с промокодом на бесплатный обед в ресторане быстрого питания. 75% получателей успешно прошли проверку, 17% студентов перешли на подконтрольный злоумышленнику сайт, а 8% совершили потенциально опасное действие. Количество попавшихся на нашу уловку достаточно велико. Это показывает, что нельзя останавливаться и нужно продолжать усиливать работу в направлении киберграмотности населения и молодежи, в частности».

Дмитрий Ендовицкий, ректор ВГУ:

«Сбер является нашим стратегическим партнёром, несколько лет назад благодаря Сбербанку у нас появилась лаборатория искусственного интеллекта, и конечно же, в рамках работы по финансовой грамотности, кибербезопасности, мы запустим отдельный проект. Находиться рядом с таким партнёром — это большая честь и огромная ответственность. Мы очень гордимся нашим сотрудничеством».

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«В Сбере большое внимание уделяется вопросам кибербезопасности и финансовой грамотности. Мы будем продолжать прилагать максимум усилий в этом направлении — помогать, разъяснять и образовывать людей. В последние годы мы сделали серьезный шаг в технологическом развитии — в наши продукты активно внедряются технологии искусственного интеллекта. Открытый диалог и передача опыта — такой формат позволяет напрямую контактировать со студентами, понимать их интересы и стремления, а также может помочь молодежи в развитии их талантов. Сбер с особым вниманием относится к образованию и всегда готов делиться со студентами своей экспертизой».

Всем, кто хочет узнать больше о том, как противостоять киберпреступникам, поможет уникальный онлайн-ресурс Сбера «Кибрарий» — первая и самая подробная библиотека знаний в области кибербезопасности. «Кибрарий» помогает людям подробнее узнать о киберугрозах, схемах мошенничества, защитить свои сбережения и конфиденциальные данные от киберпреступников.