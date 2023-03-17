Прокуратура выявила мошенничество на 1,4 миллиона при ремонте моста в Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Прокуратура Воронежской области провела проверку реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» и обнаружила грубые нарушения при проведении капитального ремонта моста через реку Дон за 363 миллиона рублей.

Проверяющие, в частности, выявили, что подрядчик внес в смету и предъявил к оплате виды работ, которые фактически не выполнялись.

- Это привело к неправомерному расходованию бюджетных средств на сумму свыше 1,4 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

На основании материалов прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Ведется следствие.