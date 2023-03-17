Воронежцев предупредили о гололедице

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже объявили желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Опасное явление, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается в регионе с 18.00 пятницы, 17 марта, до 6.00 субботы, 18 марта.

В этот период в связи с понижением температуры и осадками на дорогах, тротуарах станет очень скользко. Льдом могут покрыться ветви деревьев и провода, что чревато их падением. В связи с этим воронежцам необходимо быть осторожными и внимательными.

Напомним, ранее синоптики сообщили о холодной и сырой погоде в выходные. В регион вернутся дожди и снег.