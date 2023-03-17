За похищение сожительницы житель Воронежской области пять лет проведет в колонии

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Суд признал 42-летнего жителя города Новохоперска виновным в похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, сообщила пресс-служба Воронежского СУСКа.

Следствие и суд установили, что вечером 7 июля 2022 года подсудимый, проезжая на автомобиле по улице Ленина города Новохоперска, увидел 49-летнюю местную жительницу, с которой ранее состоял в близких отношениях. Мужчина остановил машину и, угрожая женщине убийством, приказал сесть в салон.

- Получив отказ, мужчина подверг потерпевшую избиению и насильно усадил в автомобиль, после чего направился в сторону выезда из города. В пути следования женщина увидела автомобиль сотрудников полиции, смогла открыть дверь и привлечь их внимание, - рассказали в ведомстве.

Нарушитель попытался скрыться от полиции и повез свою пленницу к реке Хопер. Однако там его обнаружили и задержали стражи правопорядка.

На предварительном следствии задержанный признал свою вину лишь частично, но собранных следствием доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.