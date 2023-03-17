Толщина льда на Воронежском водохранилище сократилась до 30 сантиметров

Фото из телеграм-канала мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Управление по делам ГО ЧС Воронежа сообщает, что толщина льда на Воронежском водохранилище сегодня сократилась до критических показателей. В разных местах она составляет от 0 до 30 см. Выходить на такой лед опасно для жизни, в очередной раз предупреждают спасатели. Для пущей убедительности они показали кадры с камер наблюдения со стороны улицы Переверткина. На них наглядно видно помутневший лед и промоины на нем.

- На акватории уже открылась достаточно большая площадь воды. С каждым днем лед становится все тоньше, напитывается водой и подмывается течением, - сообщили в управлении.