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НовостиОбщество17 марта 2023 12:43

В бою в ходе СВО погиб 33-летний рядовой

Он награжден орденом Мужества
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В селе Бодеевка похоронили 33-летнего Сергея Артеменко. Военнослужащий погиб в зоне специальной военной операции на Донбасе. Об этом 17 марта написал на своей странице во ВКонтакте глава Лискинского района Игорь Кирнос.

Cергей проходил службу на самых опасных участках боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой Народных Республиках в должности стрелка. Он участвовал в операциях по ликвидации украинских боевиков и иностранных наемников. По словам сослуживцев, Сергей был примером стойкости, мужества, воли к Победе и беззаветной любви к Отечеству.

- Сергей Николаевич погиб в ожесточенном бою, отдав свою жизнь во имя мирного будущего России и её многонационального народа, написал глава муниципалитета.

Посмертно наш земляк награжден орденом Мужества.

Фото со страницы Игоря Кирноса

Фото со страницы Игоря Кирноса