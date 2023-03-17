В бою в ходе СВО погиб 33-летний рядовой

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В селе Бодеевка похоронили 33-летнего Сергея Артеменко. Военнослужащий погиб в зоне специальной военной операции на Донбасе. Об этом 17 марта написал на своей странице во ВКонтакте глава Лискинского района Игорь Кирнос.

Cергей проходил службу на самых опасных участках боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой Народных Республиках в должности стрелка. Он участвовал в операциях по ликвидации украинских боевиков и иностранных наемников. По словам сослуживцев, Сергей был примером стойкости, мужества, воли к Победе и беззаветной любви к Отечеству.

- Сергей Николаевич погиб в ожесточенном бою, отдав свою жизнь во имя мирного будущего России и её многонационального народа, написал глава муниципалитета.

Посмертно наш земляк награжден орденом Мужества.