В бою в ходе СВО погиб 33-летний рядовой

Фото из архива КП
Фото: из архива «КП»
В селе Бодеевка похоронили 33-летнего Сергея Артеменко. Военнослужащий погиб в зоне специальной военной операции на Донбасе. Об этом 17 марта написал на своей странице во ВКонтакте глава Лискинского района Игорь Кирнос.
Cергей проходил службу на самых опасных участках боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой Народных Республиках в должности стрелка. Он участвовал в операциях по ликвидации украинских боевиков и иностранных наемников. По словам сослуживцев, Сергей был примером стойкости, мужества, воли к Победе и беззаветной любви к Отечеству.
- Сергей Николаевич погиб в ожесточенном бою, отдав свою жизнь во имя мирного будущего России и её многонационального народа, написал глава муниципалитета.
Посмертно наш земляк награжден орденом Мужества.
Фото со страницы Игоря Кирноса