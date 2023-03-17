Красивые села Воронежской области поборются за 2 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронежской области 20 марта стартует ежегодный конкурс под названием «Самое красивое село». Об этом проинформировали в пресс-службе регионального правительства.

Традиционно участниками мероприятия станут слободы, деревни, поселки, станции, хутора и села. Не участвуют только районные центры.

Победитель получит 2 млн рублей. Еще шесть призеров - по 300 тысяч рублей.

Первый этап пройдет с 20 апреля по 10 июня. С каждого муниципального образования может участвовать не более одного населенного пункта. Семь участников выберет специальная комиссия по наибольшему числу баллов.

По каким параметрам будут оцениваться:

наличие особо охраняемых природных территорий или привлекательных природных объектов;

наличие достопримечательностей и въездной группы;

активное участие местных жителей в благоустройстве и другие факторы;

оригинальность озеленения.

А с 25 сентября по 25 октября в регионе пройдет открытое интернет-голосование.