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НовостиОбщество17 марта 2023 12:11

Красивые села Воронежской области поборются за 2 млн рублей

Еще шесть призеров получат по 300 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронежской области 20 марта стартует ежегодный конкурс под названием «Самое красивое село». Об этом проинформировали в пресс-службе регионального правительства.

Традиционно участниками мероприятия станут слободы, деревни, поселки, станции, хутора и села. Не участвуют только районные центры.

Победитель получит 2 млн рублей. Еще шесть призеров - по 300 тысяч рублей.

Первый этап пройдет с 20 апреля по 10 июня. С каждого муниципального образования может участвовать не более одного населенного пункта. Семь участников выберет специальная комиссия по наибольшему числу баллов.

По каким параметрам будут оцениваться:

наличие особо охраняемых природных территорий или привлекательных природных объектов;

наличие достопримечательностей и въездной группы;

активное участие местных жителей в благоустройстве и другие факторы;

оригинальность озеленения.

А с 25 сентября по 25 октября в регионе пройдет открытое интернет-голосование.