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НовостиОбщество17 марта 2023 11:50

В Воронежской области умер 66-летний депутат Павловского района

Владимир Старков был народным избранником с 2013 года
Олег КУЗНЕЦОВ
Владимир Старков.

Владимир Старков.

Фото: Совет народных депутатов Павловского района ВКонтакте.

В Павловском районе на 67 году жизни умер депутат Павловского райсовета, уроженец села Русская Буйловка Владимир Старков. На посту народного избранника, который он занимал с 2013 года, он занимался вопросами предпринимательства и сельского хозяйства и социальной политики. К тому же занимал в местном ИП должность заместителя по торговле.

Местные жители запомнили Владимира Старкова как очень позитивного человека с добрым сердцем. Коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича. У него остались жена и сын.