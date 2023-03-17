Воронежец фиктивно прописал в маленькой квартире семерых иностранцев

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

43-летний воронежец с января по февраль 2023 года в своей квартире на улице Теплоэнергетиков фиктивно поставил на миграционный учет семь граждан среднеазиатской республики. При этом мужчина проживал по этому адресу со своей супругой. Естественно, давать пристанище «квартирантам» он не собирался.

Участковые наведались в квартиру, опросили соседей. Оказалось, что квартира слишком маленькая для такого количества «жильцов». Кроме того, подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. Оказалось, мужчина официально не трудоустроен, за свои услуги он взял с каждого прописанного по 5 тысяч рублей.

В данный момент возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы до 3 лет.