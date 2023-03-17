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НовостиОбщество17 марта 2023 10:42

В лесах вдоль воронежских дорог убирают валежник

Расчистку надо завершить до начала пожароопасного периода
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта управления лесхоза области

Фото с сайта управления лесхоза области

Фото: Предоставлено

Леса в пригородах Воронежа начали расчищать от неликвидной древесины и валежа вдоль автомобильных дорог. Работы по вывозу древесных отходов пройдут в Новоусманском, Пригородном, Семилукском, Сомовском лесничествах вдоль автодороги М4-Дон, по улицам Антонова-Овсиенко, Ломоносова, Минская, вдоль трассы Воронеж-Острогожск.

Расчистку 177 гектаров леса необходимо провести силами подразделения Воронежского лесопожарного центра, учреждения «Лесная охрана» и арендаторами лесных участков, до начала пожароопасного периода.

Тем временем сезон ландшафтных пожаров в этом году начался в области очень рано. Первые ЧП зарегистрировали уже в середине марта.