В честь воссоединения Крыма с Россией на воронежской телебашне включат праздничную подсветку

Завтра, в субботу, 18 марта, телебашня в Воронеже примет необычный праздничный облик. Новую иллюминацию специалисты, приурочив ко Дню воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Об этом рассказали в Филиале РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Архитектурно-художественной подсветкой воронежцы и гости города смогут полюбоваться с наступлением темного времени суток. С 19:00 до 22:00 на башне появится триколор, бегущая строка «Крым — это Россия» и заискрит салют.

Тематической подсветкой в честь знаменательного события засияют телебашни в Брянске, Казани, Костроме, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Саранске, Тамбове, Челябинске и других городах нашей необъятной.

Для справки: в 2023 году отмечается девятая годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся общенародный референдум. По его итогам 18 марта был подписан договор о вхождении в состав Российской Федерации двух новых субъектов – Республики Крым и города Севастополя.