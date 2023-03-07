Жители района Сомово выразили соболезнование связи с кончиной Шевлякова Владимира Никаноровича

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной Шевлякова Владимира Никаноровича, человека, сделавшего очень многое для развития микрорайона Сомово.

В своей многолетней профессиональной деятельности он всегда целеустремленно и эффективно обеспечивал выполнение поставленных перед ним задач. Неоценим его вклад в развитие хозяйства и микрорайона в целом: механизация и автоматизация звероферм, цехов, улучшение качества жизни коллектива совхоза, газификация в Сомово, строительство дорог и жилых комфортных домов, благоустройство территорий, шефская помощь общеобразовательным учреждениям.

Профессиональная и общественная деятельность Владимира Никаноровича была высоко оценена на государственном и областном уровнях: его наградили медалями «За доблестный труд», «За отвагу на пожаре». Он был удостоен звания «Ветеран труда».

Светлая память об этом прекрасном, отзывчивом человеке, который прожил жизнь, достойную подражания, великом труженике, мастере своего дела навсегда сохранится в наших сердцах. Светлая память!

Жители микрорайона Сомово