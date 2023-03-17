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НовостиОбщество17 марта 2023 8:13

СКР проверит, почему воронежская семья с 7 детьми ожидает жилья уже 10 лет

Люди вынуждены скитаться по съемным квартирам
Евгения ФРОЛОВА
Из архива КП

Из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Следователи СКР отреагировали на сообщения в СМИ о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Воронежской области. По этому поводу организована проверка. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, в течение нескольких лет многодетная семья, в которой воспитываются семеро детей, вынуждена проживать в съемной квартире. При этом воронежцы вот уже 10 лет стоят в очереди на жилье.

До сих пор жилье они так и не получили. Почему это произошло, разберутся следователи. По результатам они примут процессуальное решение.