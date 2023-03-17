В Воронежской области устроили облаву на пьяных водителей

Автоинспекторы будут задерживать пьяных водителей или тех, кто не пропускает пешеходов на «зебрах». Фото: из архива «КП»

В ГИБДД предупредили о рейдах 17 марта. В Воронеже автоинспекторы будут дежурить на нерегулируемых «зебрах». Они будут задерживать водителей, не пропускающих пешеходов. А в районах Воронежской области на федеральных дорогах пройдут массовые проверки. Там особое внимание будут уделять тому, не является ли водитель пьяным или, еще того хуже, под наркотическим «кайфом».

Неравнодушных жителей Воронежской области призывают помочь сотрудникам ГИБДД. Если вы увидели водителя, грубо нарушающего правила, либо похожего на пьяного или находящегося под «кайфом», сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или по телефону 112 (круглосуточно).