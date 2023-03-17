Сезон ландшафтных пожаров начался в Воронежской области 15 марта

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Воронежской области зафиксировали первые ландшафтные пожары. Об этом 17 марта рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Первый, по данным спасателей, случился 15 марта в Семилуках. Там на площади в 100 кв. м загорелись сухая трава и камыш. А за ним – другие.

- За прошедшие два дня произошло еще пять загораний – небольших, но показательных. Все – рядом с жилыми домами, поэтому можно сделать вывод о том, что эти пожары – следствие мусорных костров из-за уборки огородов, - подчеркнули в ГУ МЧС.

Ранее мы писали, что в регионе власти планируют ввести особый противопожарный режим с 15 апреля.

- Но это не значит, что можно жечь все и везде. Просим и требуем соблюдать меры пожарной безопасности при проведении любых огневых работ!, - обратились к воронежцам спасатели.