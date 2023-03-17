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НовостиПроисшествия17 марта 2023 7:28

В Воронеже водитель «Форда» протаранил маршрутку, ранена пенсионерка

ДТП случилось на улице Хользунова
Юрий КОЗЛОВ
Серьезных повреждений ни на автобусе, ни на автомобиле не заметно.

Серьезных повреждений ни на автобусе, ни на автомобиле не заметно.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 16 марта, в 14.20 в Коминтерновском районе на улице Хользунова случилась авария. 38-летний местный житель, руливший автомобилем «Ford Kuga», совершил странный маневр и врезался в маршрутный «ПАЗ» №54. 59-летний шофер автобуса, также воронежец, серьезных травм не получил. А вот ехавшая в маршрутке 74-летняя женщина получила травмы, требующие лечения в стационаре. Пожилую жительницу Воронежа на скорой отвезли в больницу.

Автобус после аварии надолго застрял посреди дороги.

Автобус после аварии надолго застрял посреди дороги.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Автобус после аварии надолго застрял посреди дороги. - Всего 16 марта в Воронежской области случилось 83 ДТП, из них 65 – в Воронеже, 12 – на дорогах в районах, 6 – на федеральных трассах. Тяжелые травмы при этом получил один человек (та самая пенсионерка). Автоинспекторы задержали 11 пьяных водителей и еще 50 – за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.