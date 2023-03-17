В Воронеже водитель «Форда» протаранил маршрутку, ранена пенсионерка

Серьезных повреждений ни на автобусе, ни на автомобиле не заметно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 16 марта, в 14.20 в Коминтерновском районе на улице Хользунова случилась авария. 38-летний местный житель, руливший автомобилем «Ford Kuga», совершил странный маневр и врезался в маршрутный «ПАЗ» №54. 59-летний шофер автобуса, также воронежец, серьезных травм не получил. А вот ехавшая в маршрутке 74-летняя женщина получила травмы, требующие лечения в стационаре. Пожилую жительницу Воронежа на скорой отвезли в больницу.

Автобус после аварии надолго застрял посреди дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Автобус после аварии надолго застрял посреди дороги. - Всего 16 марта в Воронежской области случилось 83 ДТП, из них 65 – в Воронеже, 12 – на дорогах в районах, 6 – на федеральных трассах. Тяжелые травмы при этом получил один человек (та самая пенсионерка). Автоинспекторы задержали 11 пьяных водителей и еще 50 – за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.