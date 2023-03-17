Из-за паводка развели 6 наплавных мостов через Дон в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронежской области развели шесть наплавных мостов через реку Дон. Это пришлось сделать из-за подъема уровня воды. Информацией поделились в пресс-службе регионального департамента дорожной деятельности 16 марта.

Движение по наплавным мостам закрыли в следующих районах:

- Хохольский;

- Лискинский;

- Острогожский;

- Верхнемамонский;

- Богучарский;

- Рамонский.

Также в управлении департамента находится 54 низководных моста через водоемы региона. На данный момент не функционирует 13 объектов в 8 муниципалитетах.

– На затопленных участках автомобильных дорог перекрыто движение. Водопропускные сооружения региональных дорог работают в штатном режиме, – пояснили в департаменте.

Ранее МЧС сообщило, что в Воронежской области на 15 марта были затоплены 15 низководных мостов в десяти районах и подтоплено 112 приусадебных участков в двух районах.