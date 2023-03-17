Из-за паводка развели 6 наплавных мостов через Дон в Воронежской области

Фото из архива КП
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Воронежской области развели шесть наплавных мостов через реку Дон. Это пришлось сделать из-за подъема уровня воды. Информацией поделились в пресс-службе регионального департамента дорожной деятельности 16 марта.
Движение по наплавным мостам закрыли в следующих районах:
- Хохольский;
- Лискинский;
- Острогожский;
- Верхнемамонский;
- Богучарский;
- Рамонский.
Также в управлении департамента находится 54 низководных моста через водоемы региона. На данный момент не функционирует 13 объектов в 8 муниципалитетах.
– На затопленных участках автомобильных дорог перекрыто движение. Водопропускные сооружения региональных дорог работают в штатном режиме, – пояснили в департаменте.
Ранее МЧС сообщило, что в Воронежской области на 15 марта были затоплены 15 низководных мостов в десяти районах и подтоплено 112 приусадебных участков в двух районах.