68 жителей Воронежской области с начала 2023 года заразились туберкулезом

Не хотите попасть в больницу с туберкулезом – не забывайте делать прививку и флюорографию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном управлении Роспотребнадзора предоставили статистику по заболеваниям туберкулезом за первые два месяца 2023 года. По данным санитарных врачей, за это время заразились 68 жителей Воронежской области. При этом лишь один из заболевших младше 18 лет.

Для профилактики туберкулеза нужно делать прививку вакциной БЦЖ раз в шесть-семь лет. Основной способ вовремя обнаружить легочную форму туберкулеза - флюорография. Ее нужно проходить с 15-летнего возраста не реже раза в два года.

Напомним, за первые два месяца 2023 года в Воронежской области резко возросло число инфекционных заболеваний. Среди них есть и такие экзотические, как, например, лихорадка Западного Нила.