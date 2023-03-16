Родители воронежских выпускников могут сдать ЕГЭ по русскому языку

Родители получат шанс похвастаться своим знанием русского в ходе пробного ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шанс снова стать учеником получат родители воронежских выпускников. 29 марта они смогут почувствовать себя в роли 11-класников, сдающих ЕГЭ по русскому языку. Такую акцию проводят для того, чтобы родители лучше могли понимать процедуру госэкзамена, начиная от прохождения рамки металлодетектора и до получения результатов за выполненную работу.

Заявки на участие в пробном ЕГЭ можно будет подать до 8.00 25 марта. Для этого нужно будет заполнить Google-форму по ссылке. Пробный экзамен пройдет 29 марта в Воронеже в образовательном учреждении «Лицей «МОК № 2». Сбор участников – в 9.00, экзамен начнется в 10.00.

Кстати, компанию родителям выпускников на ЕГЭ составят глава регионального департамента образования Наталья Салогубова и ее заместитель Юлия Шпиг.