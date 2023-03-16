Воронежский суд одобрил взыскание многомиллионных долгов с бывшего директора «Гауса»

На месте «Гауса» сейчас уже открыт другой автосалон, а дело о его банкротстве все тянется. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В Арбитражном суде Воронежской области приняли решение привлечь к субсидиарной ответственности по долгам «Гауса» его экс-директора Михаила Швыдченко. Обязательства обанкротившегося бывшего дилера «Фольксвагена» перед кредиторами составляет 768,9 млн рублей. При этом сам Швыдченко сам находится в процедуре личного банкротства – там фигурирует еще более серьезная сумма – 1,3 миллиарда рублей.

Напомним, проблемы у «Гауса» начались в 2018 году, когда клиенты компании начали выстраиваться в очередь за многими так и не полученными машинами. В феврале 2019 года на Михаила Швыдченко возбудили уголовное дело о растрате денег 30 покупателей автомобилей – в общей сложности 20 миллионов рублей. Теперь уже экс-директор некоторое время пробыл в следственном изоляторе, но через год вышел на свободу. Завершится ли уголовное дело каким-либо наказанием, пока так и непонятно. Любопытно, смогут ли хотя бы деньги с этого ушлого господина взыскать.

Интересную позицию в этой истории занял «Фольксваген». В немецком автогиганте просто решили спихнуть всю ответственность на своего бывшего официального дилера. Никто и не думал компенсировать убытки пострадавшим покупателям. Тогда такое поведение вроде бы уважаемой западной компании поставило в тупик, но с февраля 2022 года наши «партнеры» быстро развеяли иллюзии, чего стоят любые их обязательства.