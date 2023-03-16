Воронежский депутат призвал региональный Следком проверить на экстремизм высказывания комика Руслана Белого

С обращением к руководителю СУ СК РФ по Воронежской области Кириллу Левиту выступил депутат регионального парламента Павел Большов. В частности, народный избранник считает, что Руслан Белый «в саркастической манере осудил проведение специальной военной операции на Украине».

К обращению к следователям прикреплена ссылка на видеозапись Белого. Именно в ней, по мнению законотворца, присутствует экстремистский контент.

- Поражает безразличие и ненависть к своим соотечественникам, - уточнил Павел Большов.

Кроме того, депутата поразило наличие у комика медали «За отличие в военной службе» и звания капитана.