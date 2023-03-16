В райцентре Воронежской области в горевшем сарае получил ожоги мужчина

Пожарные справились с огнем через 17 минут после вызова. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В среду, 15 марта, около шести часов вечера в Острогожске во дворе дома на улице Медведовского загорелся сарай 4х12 метров.

- В дежурную часть о пожаре сообщили в 17.59. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух машинах. Пожар потушили в 18.16. Пламя успело повредить помещение 3х4 м, потолочное перекрытие и крышу на площади 12 квадратных метров, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

В спасательном ведомстве добавили:

- На пожаре пострадал 62-летний мужчина. Он получил ожоги правой руки. Причину пожара выясняют.

Напомним, около полудня 16 марта в Воронеже на улице Иркутской горела «ГАЗель», огонь сильно повредил моторное отделение машины. Водитель сумел быстро сбить с ног пламя, и госпитализация ему не потребовалась.