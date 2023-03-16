В Воронеже вспыхнула «ГАЗель»

Водитель сумел быстро выскочить из загоревшейся «ГАЗели». Фото: "Мой и твой Воронеж".

В четверг, 16 марта, около полудня в микрорайоне ВАИ на улице Иркутской у хладокомбината загорелась «ГАЗель». Водитель успел выпрыгнуть из машины, огонь уже плясал у него на ногах, но он сумел быстро сбить пламя. Предположительно, в автомобиле, работающем на газе, это топливо взорвалось в моторном отсеке.

- В 11.59 о ЧП сообщили в дежурную часть. На место пожара приехали сотрудники одного отделения. Уже в 12.13 пожар потушили, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Машине требуется серьезный ремонт. Водителю госпитализация не потребовалась.