Под Воронежем спасли трех мужчин из утонувшей в овраге «Нивы»

Спасателям пришлось работать в кромешной темноте. Фото: ГО и ЧС Воронежа, ВКонтакте.

В среду, 15 мая, необычное ЧП случилось в районе СНТ «Гигиенист», расположенного рядом с селом Новогремяченское Хохольского района. В этом месте река Воронеж впадает в Дон, и при весеннем разливе талые воды заливают низкие места. Это обстоятельство не учли трое мужчин, ехавших на «Ниве». Около 22 часов они по привычке начали спускаться в овраг, который был заполнен водой. Было уже темно, и они ничего не заметили.

«Нива» покатилась вниз и полностью ушла под воду. К счастью, мужчины оказались расторопными, быстро вылезли наружу, залезли на дерево и вызвали спасателей. Сотрудники ГО и ЧС Воронежа вывезли их с затопленного оврага на лодке. Медицинская помощь никому не потребовалась. Теперь владельцу «Нивы» придется поломать голову, как поднять машину из-под воды.