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НовостиСпорт16 марта 2023 10:47

Воронежцы уступили Челябинску во втором матче финального раунда первенства России по водному поло

Турнир проходит в Березниках Пермского края
Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 15 марта, команда Воронежской области в упорной борьбе проиграла Челябинску со счётом 6:9. По мнению главного тренера региональной сборной Сергея Бочалова, парням не хватило физической подготовки. Сегодня воронежские ватерполисты встретятся с омичами.

Напомним, что первенство России по водному поло среди юношей до 14 лет стартовало в двух подгруппах, затем предстоят игры плей-офф. На старте группового этапа юные воронежские ватерполисты разошлись миром с командой Казани (4:4).

Воронежцы попали в подгруппу с командами Казани, Омска и Челябинска. В восьмёрку финалистов вошли также сборная Липецкой области, СШОР водных видов спорта Московской области (Руза), сборная республики Крым и хозяева турнира.