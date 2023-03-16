В Воронеже возобновит работу кинотеатр «Пролетарий»

«Пролетарий» то работает, то закрывается… Фото: Юрий КОЗЛОВ

Начал подавать признаки жизни кинотеатр «Пролетарий». Не как площадка для арендаторов, а по своему изначальному предназначению. На фасаде вывесили анонс двух фильмов: «Джон Уик-4» (18+) и «Коты Эрмитажа» (6+). Учитывая, что первая кинолента выйдет в России 23 марта, можно предположить, что «Пролетарий» откроет хотя бы один свой зал (вряд ли больше), не позже этой даты.

Руководству «Пролетария» придется заново набирать сотрудников. При этом планы дирекции стабильностью не отличаются. Напомним, в 2022 году кинотеатр закрывался с 31 марта по 12 мая. Потом поработал до начала августа (тогда как раз был открыт только малый зал) и снова объявил о прекращении сеансов. При том, что, несмотря на сложности с прокатом зарубежных фильмов и минимальное количество новых российских, другие кинотеатры в центре Воронежа все же продолжают функционировать без перерывов.

Сейчас руководители «Пролетария» пытаются решить проблему рентабельности за счет извлечения прибыли от развлекательного парка «1000 узлов». Там располагаются скалодромы, большая горка, восьмиметровая башня падения и сетка-батут. Попрыгаешь, можно и фильм посмотреть иногда.