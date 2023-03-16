В Воронеже прекратили поиски 10-летней девочки

Следователи, несмотря на благополучное завершившиеся поиски, продолжают выяснять обстоятельства исчезновения девочки. Фото: из архива «КП»

Благополучно закончились поиски 10-летней девочки, ушедшей из дома на проспекте Труда Коминтерновского района в среду, 15 марта. Ребенок не возвращался, и поздним вечером родственники забили тревогу. Девочку нашли недалеко от дома ночью в четверг, 16 марта.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что по поводу этого ЧП организовали проверку. Преступлений в отношении ребенка никто не совершал. Однако с девочкой проведут (или уже провели) беседу в присутствии ее законного представителя. Следователи также выясняют все обстоятельства исчезновения ребенка.

Напомним, 14 марта схожая история произошла в Нововоронеже. Там ушел из дома и не вернулся 11-летний мальчик, вскоре его нашли. А вот пропавшего 33-летнего Даниила Горшкова, ушедшего из дома на Московском проспекте Воронежа 9 марта, ищут до сих пор.