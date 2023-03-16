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НовостиПроисшествия16 марта 2023 9:52

В Воронеже прекратили поиски 10-летней девочки

Ребенка нашли недалеко от дома
Олег КУЗНЕЦОВ
Следователи, несмотря на благополучное завершившиеся поиски, продолжают выяснять обстоятельства исчезновения девочки.

Следователи, несмотря на благополучное завершившиеся поиски, продолжают выяснять обстоятельства исчезновения девочки.

Фото: из архива «КП»

Благополучно закончились поиски 10-летней девочки, ушедшей из дома на проспекте Труда Коминтерновского района в среду, 15 марта. Ребенок не возвращался, и поздним вечером родственники забили тревогу. Девочку нашли недалеко от дома ночью в четверг, 16 марта.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что по поводу этого ЧП организовали проверку. Преступлений в отношении ребенка никто не совершал. Однако с девочкой проведут (или уже провели) беседу в присутствии ее законного представителя. Следователи также выясняют все обстоятельства исчезновения ребенка.

Напомним, 14 марта схожая история произошла в Нововоронеже. Там ушел из дома и не вернулся 11-летний мальчик, вскоре его нашли. А вот пропавшего 33-летнего Даниила Горшкова, ушедшего из дома на Московском проспекте Воронежа 9 марта, ищут до сих пор.