Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 марта 2023 9:32

За 15 марта воронежцы по вине мошенников лишились почти 3,6 миллиона рублей

В большинстве афер использовались банковские карты
Алексей СЕРГУНИН
У пяти воронежцев похитили деньги с банковских карт.

У пяти воронежцев похитили деньги с банковских карт.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

За минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано 17 сообщений о противоправных действиях, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону. При этом у пяти воронежцев похитили деньги с банковских карт. Общий ущерб составил около трех миллионов 600 тысяч рублей. Большинство противоправных действий совершены при помощи операций через карты.

Полицейские в очередной раз напоминают о действиях злоумышленников, которые используют сочетание двух популярных схем обмана – отмена заявки на кредит и звонок из службы безопасности банка.