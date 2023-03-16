Воронежский батутист Алексей Дедович вышел в финал международного турнира

Алексей Дедович успешно прошел два отборочных раунда и вышел в финал под шестым номером. В итоге финальные выступления он завершил на этой же позиции.

- Белорусские батутисты - сильнейшие в мире, - отметил главный тренер сборной команды Воронежской области по прыжкам на батуте Сергей Тарасов. - Даже юниорский состав. Предыдущие Олимпийские Игры в Рио и Токио выиграли именно белорусские спортсмены.

На данный момент Алексей Дедович в составе региональной сборной готовится к командному первенству России. В команду также вошли Александр Чиков, Даниил Матюхин, Егор Шестаков. Турнир пройдет в Сочи с 21 по 26 марта.