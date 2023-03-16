Житель республики Марий Эл забрал у воронежской пенсионерки 200 тысяч рублей

В дежурную часть отдела МВД России по Острогожскому району с сообщением о мошенничестве обратилась 82-летняя местная жительница. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Пожилая женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее внучка инициировала ДТП. Злоумышленник убедил пенсионерку передать ему крупную сумму денег, необходимую для освобождения родственницы от уголовной ответственности и оказания материальной помощи потерпевшей стороне. Женщина согласилась на указанные условия и передала наличные подъехавшему к ее дому мужчине. Но связавшись с внучкой, она поняла, что стала жертвой аферистов.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска территориального органа МВД России установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 25-летний житель республики Марий Эл. Задержали мужчину на одной из улиц Острогожска.

Выяснилось, что гость нашего региона нашел подработку курьером в одном из мессенджеров. Он должен был забирать деньги по определенным адресам и перечислять их безналичным способом на банковские счета. В качестве вознаграждения за свою работу он получал определенный процент от перечисленной суммы. Похищенные у пенсионерки 200 тысяч рублей полицейские обнаружили в кармане верхней одежды во время его досмотра. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.