Воронежский заповедник ждет гостей на юбилейные Песковские чтения

Фото с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

В субботу,18 марта, в Воронежском заповеднике пройдут юбилейные, десятые Песковские чтения «Все это было…». Мероприятия программы развернутся с 11 до 16 часов на территории визит-центра и Центральной усадьбы заповедника.

В этот день гостей ждут знакомство с мемориальным комплексом Василия Пескова, включающим памятник журналисту и его музей. Как всегда ожидается много гостей и друзей Василия Михайловича, которые поделятся своими воспоминаниями об общении с публицистом, фотографом, натуралистом и просто хорошим товарищем.

Перед аудиторией выступят ребята из первых и пятых классов Тресвятской школы. В программе несколько выступлений сотрудников заповедника, а также представителей Волжско-Камского, Кандалакшского заповедников и зообазы в Леоново. Представитель МГУ расскажет о самом известном деле заповедной системы.

Завершит программу Песковских чтений рассказы друзей Пескова и поздравления.

Вообще, этот год необычайно богат на юбилейные даты. Свое 100-летие отметит сам Воронежский заповедник. Исполнится 70-лет зарождения жанра экологической журналистики и 55-лет со дня появления телепередачи в «Мире животных» и песковского «Окна в природу» в «Комсомольской правде».

В этом году будет 10 лет с момента, как заповедник носит имя Василия Пескова; 10 лет, как в нем работает музей журналиста, ну и, конечно – 10-летие Песковских чтений.

Заповедник ждет вас в гости в субботу!