Воронежец стал серебряным призером всероссийских соревнований по прыжкам в воду

Вчера, 15 марта, Никита Кудрявцев из Воронежа в прыжках с вышки завоевал серебряную медаль всероссийских соревнований «Лига юных чемпионов. Будущий олимпиец». Это турнир нового формата и проводится впервые. К участию были допущены спортсмены, прошедшие тщательный отбор, и попавшие в ТОП-6 на первенстве России среди юниоров.

- Участие в соревнованиях, где представлены только лидеры, дает большое преимущество молодым спортсменам, - уверена главный тренер региональной сборной по прыжкам в воду Елена Загребельная. - Это опыт, приобретенный в острой конкурентной борьбе, стремление к усложнению программы, без чего сложно на равных бороться с основными соперниками. Никита с честью справился с поставленными задачами. Поздравляем его и тренера Геннадия Стародубцева!