Подстанция скорой медицинской помощи не появится в Воронеже в ближайшее время

Предполагалось, что в подстанции разместятся 15 бригад, в том числе и группы анестезиологов-реаниматологов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Воронеже не нашли подрядчика для строительства подстанции скорой помощи. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Напомним, что 27 февраля этого года стало известно, что рядом с Воронежской областной клинической больницей №1 планируется построить подстанцию скорой помощи. Предполагалось, что в ней разместятся 15 бригад, в том числе и группы анестезиологов-реаниматологов. Также было запланировано обустроить диспетчерскую, комнаты отдыха и многое другое. Заказчик – региональный департамент строительной политики – предложил цену 311 миллионов рублей.

Итоги аукциона подвели 14 марта. Ни одной заявки на строительство подстанции скорой помощи не поступило.