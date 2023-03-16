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НовостиОбщество16 марта 2023 6:12

30 лучших воронежских учителей получат премии по 100 тысяч рублей

Эту сумму выплатят всем победителям регионального конкурса
Алексей СЕРГУНИН
Фото Ксении ТИМОФЕЕВОЙ.

Фото Ксении ТИМОФЕЕВОЙ.

При выборе кандидатов будет учитываться наличие собственной методики преподавания дисциплины с учетом современных образовательных технологий. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства. Впрочем, ее должно одобрить профессиональное сообщество.

Также педагог должен предоставить высокие результаты своих учеников за последние три года. Здесь учтут работы воспитанников и в рамках внеурочной деятельности.

Важным критерием станет и создание учителем условий для развития детей из числа одаренных или сирот, а также попавших в трудные жизненные ситуации. Кроме того, участник состязаний должен продемонстрировать непрерывность своего профессионального развития.