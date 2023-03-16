30 лучших воронежских учителей получат премии по 100 тысяч рублей

Фото Ксении ТИМОФЕЕВОЙ.

При выборе кандидатов будет учитываться наличие собственной методики преподавания дисциплины с учетом современных образовательных технологий. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства. Впрочем, ее должно одобрить профессиональное сообщество.

Также педагог должен предоставить высокие результаты своих учеников за последние три года. Здесь учтут работы воспитанников и в рамках внеурочной деятельности.

Важным критерием станет и создание учителем условий для развития детей из числа одаренных или сирот, а также попавших в трудные жизненные ситуации. Кроме того, участник состязаний должен продемонстрировать непрерывность своего профессионального развития.