В Воронежской области в отставку подали четверо судей

Фото со страницы СУ СК РФ по Белгородской области.

Сразу четверо судей районных судов Воронежской области подали в отставку. Об этом сообщают на сайте Квалификационной коллеги судей (ККС) региона.

Покинуть свой пост решил председатель Железнодорожного райсуда Воронежа Александр Гурьев. Его место по представлению главы Воронежского облсуда займет временно зампредседателя Татьяна Мосейкина.

Также заявления об уходе написали судьи Павловского райсуда Людмила Самойлова и Юрий Шевцов (с 28 апреля), а также судья Рамонского райсуда Геннадий Корыпаев (с 4 апреля). Прекращение их полномочий рассмотрят 22 марта на заседании ККС судей региона.